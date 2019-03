Centomila orti di Toscana, ecco la guida pratica

Presentata nell'orto simbolo del progetto regionale, quello della casa circondariale volterrana, la guida realizzata dall'Accademia dei Georgofili

VOLTERRA — I semi di una nuova vita li hanno piantati, non figuratamente, ma in un orto vero. Alcuni detenuti del carcere di Volterra hanno così colto al volo l'opportunità creata dal progetto "Centomila orti in Toscana". Il loro orto alla base del celebre Maschio, in un terreno di pertinenza della casa circondariale volterrana, è uno dei fiori all'occhiello del progetto regionale tanto che è stato scelto oggi come location per la presentazione della "Guida per un'orticoltura pratica" realizzata dall'Accademia dei Georgofili.

"Questo orto nel carcere di Volterra – ha commentato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, intervenendo all'iniziativa assieme al sindaco, Marco Buselli - racchiude pienamente lo spirito dei "Centomila orti in Toscana": questo spazio permette il recupero e l'utilizzo virtuoso di una porzione del centro storico, offre l'occasione di sperimentare l'amore per la terra, e, in questa fattispecie, permette ai detenuti di cimentarsi in attività ricreative e manuali e ne favorisce l'integrazione con la comunità".

"In questo orto già molto ben lavorato e che fa presagire ottimi frutti nei mesi a venire - ha aggiunto l'assessore regionale -, presentiamo un prodotto rivolto a tutti quegli orticoltori che vogliono mettere a buon frutto il loro terreno: una guida che abbiamo affidato alle competentissime mani dell'Accademia dei Georgofili e che sarà utile a tutti coloro che vorranno migliorare la resa del loro orto e farlo nello spirito della rete realizzata grazie al nostro progetto".

"L'orto in carcere" è curato dai detenuti per coltivare ortaggi da consumare all'interno della stessa casa circondariale. Il progetto si è concretizzato grazie a un intervento di 40mila euro (28mila dei quali di finanziamento regionale) che ha coinvolto il Comune e la direzione del carcere. Alcuni detenuti hanno così usufruito di un regime più attenuato, potendo uscire quotidianamente per recarsi negli spazi aperti extra-murari dell'Istituto al fine di curare le aree adibite ad orto e coltivare zucchine, pomodori, fagiolini, insalata. Il progetto ha offerto la possibilità ai detenuti interessati di praticare volontariamente un'attività che li rende 'temporaneamente liberi', liberi di pensare e curare la natura, produrre ortaggi che poi consumeranno assieme ai propri compagni nelle loro camere.

La guida all'orticoltura, curata dalla prestigiosa Accademia dei Georgofili, si pone come vero e proprio strumento di lavoro per tutte le amministrazioni comunali che intendono realizzare nuovi "Complessi di orti", per le associazioni, di tutti i tipi, che sono chiamate a gestirli in un ottica di condivisione, di salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, di apertura alle famiglie ed ai cittadini e, ovviamente, per tutti gli orticoltori che si mettono in gioco per utilizzare nel modo migliore il terreno a loro assegnato. Una parte della guida è dedicata a tutte le questioni pratiche: l'organizzazione della superficie, i tempi della semina, la modalità di lavorazione, le caratteristiche dei principali ortaggi.

I "Centomila orti in Toscana" sono nuovi polmoni verdi nel cuore di paesi e città toscane, ma anche spazi di incontro con la natura e centri di aggregazione, frutto di un progetto regionale che ha investito in questa iniziativa quasi 3 milioni e mezzo di euro, e che ha visto l'adesione di ben 62 comuni. Gli orti stanno consentendo di riqualificare spazi, spesso centrali, di paesi e città offrendo a persone di tutte le età, soprattutto ai giovani, la possibilità di sperimentare concretamente l'amore per la terra e allo stesso tempo a offrire nuovi luoghi di socialità, con l'orto come occasione di incontro, di conoscenza, di condivisione.

Considerata l'importanza del ruolo dei giovani l'iniziativa è stata inserita nell'ambito del "Progetto Giovanisì" il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.