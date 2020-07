Zaia governatore più apprezzato, Rossi decimo

#iorestoacasa, le note di Morricone in versione rock scaldano una piazza Navona deserta

Nuovo sondaggio Noto per il Sole24ore. Sul podio solo amministratori della Lega. Fra gli esponenti del Pd le migliori posizioni per Bonaccini e Rossi

MILANO — A poco più di due mesi dall'election day del 20-21 Luglio, il Sole 24 ore ha diffuso il nuovo sondaggio Governance poll, realizzato da Noto, interessante soprattutto in vista delle consultazioni che riguarderanno in quelle date anche il rinnovo del presidente e del Consiglio in sei Regioni: Toscana, Veneto, Liguria, Puglia, Campania, Marche e Valle d'Aosta.

Ebbene, nei primi tre posti della classifica troviamo solo governatori della Lega (Luca Zaia del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Donatella Tesei dell'Umbria) e anche il quarto è andato a una presidente sostenuta dal centrodestra, Jole Santelli della Calabria (Forza Italia). Per trovare un esponente nel Partito Democratico dobbiamo scendere al quinto posto con Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza dei sindaci, e poi al decimo, dove si è posizionato il governatore toscano Enrico Rossi, 46% dei consensi, 2 in meno rispetto al giorno dell'elezione, cinque anni fa.

Qui sotto la classifica. Le percentuali di consenso in neretto sono in aumento rispetto al giorno dell'elezione:

1 - Luca Zaia (cd) - Veneto 70%

2 - Massimilano Fedriga (cd) - Frieuli Venezia Giulia 59,8%

3 - Donatelli Tesei (cd) - Umbria 57,5%

4 - Jole Santelli (cd) - Calabria 57,5%

5 - Stefano Bonaccini (cs) - Emilia Romagna 54%

6 - Marco Marsilio (cd) - Abruzzo 49,4

7 - Alberto Cirio (cd) - Piemonte 48,8%

8 - Giovanni Toti (cd) - Liguria 48%

9 - Christian Solinas (cd) - Sardegna 48%

10 - Enrico Rossi (cs) - Toscana 46%

11 - Vincenzo De Luca (cs) - Campania 46%

12 - Sebastiano Musumeci (cd) - Sicilia 45,8%



13 - Attilio Fontana - Lombardia 45,3%

14 - Donato Toma (cd) - Molise 44%

15 - Vito Bardi (cd) - Basilicata 40,6%



16 - Luca Ceriscioli (cs) - Marche 40%

17 - Michele Emiliano (cs) - Puglia 40%

18 - Nicola Zingaretti (cs) - Lazio 31%