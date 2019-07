Il viadotto del Puleto riapre al traffico pesante

L'Anas è stata autorizzata a riaprire il tratto della E45 ai camion fino a 30 tonnellate, su due corsie. Limite di velocità di 50 chilometri all'ora

AREZZO — La procura di Arezzo ha autorizzato l'Anas a riaprire il viadotto del Puleto, sulla E45 a cavallo fra la Toscana e l'Emilia Romagna, anche al traffico pesante, su due corsie. Il via libera comprende però alcune limitazioni: i camion non devono superare le 30 tonnellate e il limite massimo della velocità consentita è 50 chilometri all'ora.

Tutti i sindaci dei Comuni attraversati dalla viabilità sono stati avvertiti: Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Bagno di Romagna, San Giustino Umbro e Città di Castello.

"Salutiamo con soddisfazione la riapertura condizionata del viadotto - ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - Aurspichiamo che a breve, al termine dei lavori appena iniziati sulla E45, si possa tornare a una situazione di normalità dopo la chiusura di questi ultimi mesi, i disagi dei cittadini e i danni economici alle aziende".

"Questa buona notizia non deve però far passare in secondo piano la necessità di intervenire al più presto sulla vecchia Tiberina 3Bis - ha aggiunto l'assessore - che resta l'unica viabilità alternativa in caso di emergenze come quella degli ultimi mesi".