L'assessora lascia Forza Italia e va con Toti

L'assessora comunale Lucia Tanti, eletta nelle fila degli azzurri, ha annunciato che passerà nel nuovo partito fondato dal governatore della Liguria

AREZZO — Il nuovo partito politico che fa capo al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha già un esponente nelle amministrazioni comunali toscane. Si tratta di Lucia Tanti, assessore comunale nella giunta di centrodestra del sindaco Alessandro Ghinelli.

"Non posso negare che ero certa che finisse così - ha dichiarato Tanti - Forza Italia rinuncia al cambiamento necessario e mortifica ogni possibilità di futuro. Non ci sono più le condizioni per andare avanti. La scissione è inevitabile e credo proprio che Giovanni Toti vada sostenuto nella sua scelta di coraggio. Oggi finisce una storia gloriosa e per me ne inizia una nuova".

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Bernandro Mennini ha annunciato la convocazione di un'assemblea per la fine di agosto "per ripartire". "Il popolo di Forza Italia nell'aretino c'è ed è compatto" ha dichiarato Mennini - Chiameremo a raccolta eletti ed iscritti, ci saranno i deputati D'Ettore e Mugnai. C'è un popolo che va ascolstato e lo faremo".