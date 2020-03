Salgono a 30 i casi positivi nella Toscana sud est

Coronavirus, il bilancio nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Tre casi in più di ieri, due nel senese e uno nell'aretino

AREZZO — Sono tre i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nella Ausl Toscana sud est. Due nella provincia di Siena, uno in quella di Arezzo e nessuno in quella di Grosseto.

Si tratta di un uomo di 77 anni di Foiano della Chiana attualmente ricoverato in malattie infettive all’Ospedale San Donato, che è risultato essere un contatto stretto di un caso già noto. Altri due casi di contagio sono stati rilevati in provincia di Siena, si tratta di una donna di Asciano e di un uomo di Sovicille di 40 anni che sono risultati entrambi collegati ai casi registrati nelle scorse ore a Chianciano e si trovano in sorveglianza attiva presso il rispettivo domicilio.

Intanto ad Arezzo prosegue la degenza per altri 3 pazienti ricoverati, le cui condizioni di salute risultano stabili.

Sempre ad Arezzo sono risultati negativi i tamponi, fin’ora arrivati, effettuati sui bambini e sui genitori con sintomatologia, venuti a contatto con la prima insegnante risultata positiva al Coronavirus, mentre per la collega dell'insegnante, risultata positiva, è in corso l’indagine sui contatti scolastici ed extrascolastici.

Il totale è così suddiviso: 19 a Siena e provincia, 9 ad Arezzo e 2 a Grosseto.