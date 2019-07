Arezzo sott'acqua, strade come torrenti in piena

Una bomba d'acqua si è abbattuta su Arezzo allagando mezza città. Sottopassi, negozi e scantinati invasi dall'acqua. Sul posto i vigili del fuoco

AREZZO — Un pesante nubifragio ha flagellato la città di Arezzo lasciando dietro di sé una situazione difficile, con scantinati, garage, negozi e case allagate.

Una situazione critica resa ancor più difficile anche dall'acqua fuoriuscita dai tombini, in via Giotto, Romana e Piero della Francesca, che ha invaso le strade diventate come fiumi in piena.

I sottopassi di via Vittorio Veneto e via Arno sono stati completamente invasi dall'acqua e chiusi dal Comune.

Molte le auto in panne rimaste poi sommerse.

La polizia stradale ha dovuto deviare il traffico sulla Sr 71 per frane e allagamenti.

Sul posto intervento i vigili del fuoco di Arezzo, Prato e Siena.