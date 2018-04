Asta pubblica per vendere l'ospedale di Lucignano

L'asta è stata bandita dall'Asl Toscana sud est. Il vecchio immobile si sviluppa su tre piani ed è situato nel centro storico

LUCIGNANO — E’ in vendita il vecchio ospedale di Lucignano. La Asl Toscana sud est intende svolgere un’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile che si trova nel centro storico del paese e che si sviluppa su tre piani più un seminterrato, per una superficie lorda complessiva di circa 1900 mq.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata a lunedì 16 aprile 2018 alle ore 12. Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 7 del 14 febbraio 2018 e nell’albo pretorio del sito aziendale.