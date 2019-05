Bimbo morto alle Scotte, nuovi accertamenti

L'azienda ospedaliera ha chiesto alla Regione di istituire una commissione di esperti per rianalizzare il comportamento di medici e infermieri

SIENA — La procura sta indagando sulle cause della morte di un bambino di dieci mesi deceduto durante il ricovero nell'ospedale delle Scotte tre giorni fa (vedi qui sotto l'articolo collegato). L'azienda ospedaliero universitaria ha già condotto ua serie di controlli sull'operato del personale sanitario e oggi ha chiesto l'intervento anche della Regione Toscana.

"E' stato chiesto all’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana di istituire un’apposita commissione regionale di esperti per rianalizzare il comportamento dell’ospedale nell’ambito di questa triste vicenda" si legge in una nota della direzione delle Scotte.

"Come dichiarato nelle scorse ore, l’ospedale ha fatto tutto il possibile per il bambino - ha ribadito nella nota il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini - Per questo, e in segno di grande vicinanza alla famiglia, abbiamo deciso di chiedere l’attivazione di un ulteriore strumento tecnico di analisi, in un’ottica di totale trasparenza".