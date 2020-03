Covid, in Toscana 109 deceduti e 2.461 positivi

Madrid, caos in ospedale: pazienti per terra anche nei corridoi

Nelle ultime 24 ore 184 nuovi casi di contagio sul territorio regionale e 18 decessi. Le guarigioni salgono a 51

FIRENZE — Sono 184 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino emanato dagli uffici regionali. Salgono dunque a 2461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 21 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 30 le guarigioni cliniche e 109 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono quindi 2.301.

Questi i 18 decessi che si sono verificati in Toscana nelle ultime 24 ore e che sono stati già inseriti nel censimento quotidiano della Regione:

- uomo di 87anni, Pontremoli;

- uomo di 69, Massa;

- uomo di 70, Piombino;

- uomo di 82, Lucca;

- uomo di 85, Fivizzano;

- uomo di 77, Casciana Terme;

- uomo di 90, Pontremoli;

- donna di 86, Bagnone;

- uomo di 82, Carrara;

- uomo di 97, Fivizzano;

- uomo 85, Pisa;

- donna di 30, San Giuliano Terme;

- donna di 81, Pisa;

- uomo di 89, Carmignano;

- uomo di 85, Pontassieve;

- donna 90, Agliana;

- uomo 84, Quarrata;

- uomo di 86, Chiusi.

Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al in via definitiva al coronavirus: si tratta di persone di età compresa tra i 30 e i 100 anni, tutte affette da più patologie.

Le altre vittime che trovate riportate negli articoli in home page sono state segnalate dai sindaci e non sono ancora entrate nel censimento ufficiale della Regione.

Per quanto riguarda i ricoveri, a oggi sono in totale 1076 di cui 238 in terapia intensiva.

Dei 2461 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde a quella di residenza:

- 548 Firenze, 229 Pistoia, 137 Prato (totale Asl centro: 914),

- 363 Lucca, 289 Massa-Carrara, 266 Pisa, 140 Livorno (totale Asl nord ovest: 1058),

- 128 Grosseto, 160 Siena, 201 Arezzo (totale sud est: 489).

Dal primo febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 13851 tamponi su 12612 casi. Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 587 tamponi.

Dal monitoraggio giornaliero sono 9.324 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana:

- 3.569 nella Asl centro,

- 2.895 nella Asl nord ovest,

- 2.860 nella Asl sud est.