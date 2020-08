Covid, in 7 giorni nuovi contagi quasi raddoppiati

Crescono i nuovi positivi legati soprattutto ai rientri dalla vacanze ma anche i tamponi effettuati aumentati del 48,8% rispetto alla scorsa settimana

BOLOGNA — Sono praticamente raddoppiati i casi di coronavirus in Italia in una settimana, come anche in Toscana. C'è stato anche un aumento dei ricoverati negli ospedali. A dirlo è il report settimanale della Fondazione Gimbe che monitora l'epidemia di Covid.

Secondo il report della Fondazione Gimbe in Italia nella settimana dal 19 al 25 agosto i contagi in Italia sono stati 6.538 con un aumento del 92,4% rispetto alla settimana precedente quando i nuovi contagi erano stati 3.339. L'aumento dei nuovi positivi è andato però di pari passo con la crescita dei test che hanno raggiunto 309.127, contro i 180.300 della settimana precedente, facendo registrare un +48,8%.

Per fare un raffronto in Toscana una settimana fa gli attualmente positivi erano 746 ad oggi sono invece 1.191 con un incremento di 445 nuovi contagi in una settimana.

Aumentano anche le persone ricoverate con sintomi e in una sola settimana sono cresciuti del 25,5% rispetto alla precedente, arrivando ad essere 1058. Crescono anche i pazienti in terapia intensiva: ora sono 66 e un mese fa erano 40.

Ad oggi i casi positivi di coronavirus sono 19.714: il 29,4% dei casi è in Lombardia (5.787); il 33,4% si distribuisce tra Lazio (2.284), Emilia-Romagna (2.189) e Veneto (2.119) mentre il 29% tra Campania (1.164), Piemonte (1.142), Toscana (1.039), Sicilia (947), Puglia (548), Sardegna (463) e Liguria (413). I rimanenti 1.619 casi (8,2%) si collocano nelle restanti 7 Regioni e 2 Province autonome con un range che varia dai 13 della Valle d'Aosta ai 342 dell'Abruzzo.