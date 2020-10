Nuovo focolaio di Covid in una rsa, 26 positivi

Nuovo Dpcm, Conte: «Non faccio previsioni per Natale»

CALENZANO — Un altro focolaio di Covid-19 è stato individuato nella residenza sanitaria assistita Villa Magli. E' stata la direzione della struttura a rendere noto che sono risultati positivi al test 19 ospiti e 7 dipendenti. Altri 4 degenti e 9 membri del personale sono in attesa dell'esito del tampone mentre sono 22 gli anziani risultati negativi ai test.

La rsa applica standard di sicurezza molto elevati e li aveva rafforzati quando i nuovi casi hanno ricominciato ad aumentare in Toscana, anticipando anche lo stop delle visite dei familiari rispetto all'ordinanza emanata dalla Regione.

Nelle prossime ore, in accordo con il Comune e la Asl, la direzione della residenza valuterà se assumere altre misure e mantenere nella struttura gli ospiti che hanno contratto l'infezione, in condizioni di sicurezza per tutti gli anziani presenti.