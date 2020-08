Famiglia infettata dal Covid, nuovo cluster

Si tratta di un nucleo familiare di domenicani che vivono nella cittadina apuana. A renderlo noto la Asl Toscana Nord Ovest nel bollettino odierno

CARRARA — C'è un nuovo focolaio familiare in Toscana, si tratta di 3 casi di Covid tutti su Carrara che fanno parte di un cluster di cittadini domenicani. La Asl Toscana Nord Ovest fa sapere che è ancora in corso l'indagine epidemiologica per tracciare tutti i contatti stretti.

In queste ultime settimane in Toscana si sono registrati molti nuovi focolai familiari, formati prevalentemente da giovani e giovanissimi, molti rientrati dall'estero, come i 28 giovani toscani rientrati da Corfù e risultati positivi al coronavirus. Poi ci sono i 6 casi positivi rintracciati fra i giovani presenti nella notte fra l'8 e il 9 Agosto al Seven Apple, dove si è recata una ragazza di Pisa che aveva contratto il virus ma ancora non ne era a conoscenza.

L'ultimo in ordine di tempo è il nuovo focolaio individuato a Piombino, con 9 persone contagiate. Un dato quello dei contagi familiari e tra giovani purtroppo destinato ad aumentare.