Terremoto Sicilia, aiuti in arrivo dalla Toscana

CATANIA — Un lunghissimo sciame sismico, che ha toccato il suo apice questa notte con una scossa di 4.9, sta interessando la Sicilia, in particolar modo la provincia di Catania. Il fenomeno sarebbe legato anche alla ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna.

Ci sono stati dieci feriti e crolli di alcuni edifici.

I vigili del fuoco toscani sono in partenza per l'isola siciliana per portare aiuto nelle operazioni: "Informo che anche il personale della Co.Em (Comunicazione in Emergenza) della Toscana - ha spiegato il responsabile Marco Lucchesi - si sta dirigendo sui luoghi interessati dall'evento".