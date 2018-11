Fidanzati aggrediti, è stata una trappola

Le vittime venivano dall'Abruzzo e avevano perso il treno per Monterchi. La polizia ha individuato e indagato quattro dei presunti aggressori

AREZZO — Quattro immigrati di origine nigeriana sono stati indagati per le violenze e gli abusi inflitti a due fidanzati loro connazionali, incontrati per caso nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La coppia proveniva dall'Abruzzo e aveva perso il treno per Monterchi e, quando ha visto il gruppo di nigeriani, ha chiesto una mano per poter arrivare a destinazione.

Invece i membri del gruppo, otto persone in tutto, li hanno portati in una casa e lì li hanno assaliti, violentando lei e picchiando selvaggiamente lui. Una vera e propria trappola. Dai primi riscontri sembra che solo uno dei nigeriani abbia commesso abusi sessuali sulla ragazza.

Al momento tutti gli indagati sono a piede libero. er venerdì prossimo è stato fissato l'incidente probatorio con le vittime.