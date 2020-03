Toscana sud est, i casi positivi salgono a 27

Coronavirus, il bilancio nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Quattro casi in più di ieri, tre nel senese e uno nell'aretino

AREZZO — Tre nuovi casi nella provincia di Siena, uno in quella di Arezzo e nessuno in quella di Grosseto. Così il totale dei contagiati dal Coronavirus nella Ausl Toscana sud est sale a 27, quattro in più di ieri.

Il totale è ora così suddiviso: 17 a Siena e provincia, 8 ad Arezzo e provincia. Due a Grosseto.

I tre casi del senese sono tutti uomini, uno di Poggibonsi, uno di Chiusi e uno di Chianciano. Ausl ha informato che questi casi sono collegati ad altri già noti.

Nel dettaglio l'uomo di Poggibonsi ha 55 anni, quello di Chiusi 37 e 34 quello di Chianciano Terme. I tre sono nel loro domicilio in sorveglianza attiva.

Più delicata la situazione di un uomo di 60 anni di Foiano della Chiana, provincia di Arezzo. L'uomo ha un quadro clinico piuttosto complesso. E' ricoverato all'ospedale della Fratta dal 3 marzo. Ausl ha spiegato che all'uomo era stata riscontrata un'importante broncopneumopatia, malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree che provoca una riduzione consistente della capacità respiratoria. Al momento del ricovero all'ospedale della Valdichiana i sanitari non avevano riscontrato i presupposti, così come indicato dalla Regione, per effettuare il tampone al Covid-19.

In seguito all'aggravarsi delle condizioni, il 60enne è stato trasferito in "Terapia Intensiva" del San Donato, dove è stato eseguito il test che ha dato esito positivo al Coronavirus.

Tutti gli ambienti dove l'uomo ha soggiornato sono stati sanificati e la ASL ha predisposto immediatamente l'autoisolamento del personale che è stato a stretto contatto con l'uomo.

Il dipartimento di Igiene Sanitaria ha anche provveduto ad accertamenti e provvedimenti precauzionali nei confronti di familiari, visitatori e pazienti che si trovavano in degenza assieme all'uomo risultato contagiato.

Non ci sono invece nuovi casi a Grosseto.