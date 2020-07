Covid in Toscana, 8 nuovi casi, 5 'importati' dall'estero

Si tratta di 5 persone risultate positive dopo un contatto con altri contagiati rientrati in Italia dall'Albania. Ci sono anche due nuovi decessi

FIRENZE — Sale nuovamente la curva del contagio in Toscana per altri 8 nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore, cinque dei quali hanno contratto l'infezione da altre persone contagiate e rientrate in Italia dall'estero, in particolare dall'Albania. Gli 8 nuovi positivi vivono 1 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Massa Carrara e 3 a Pisa.

Il totale dei contagiati sale quindi a 10.338. Ci sono anche 4 guariti in più per un totale di 8.898 persone che si sono lasciate il Covid alle spalle, l’86,1% dei casi totali. I test eseguiti hanno raggiunto quota 379.196. Nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 3.451 tamponi.

Oggi si registrano anche i decessi di due uomini con un'età media di 74 anni, uno residente in provincia di Firenze e uno di Lucca. Il totale delle vittime in Toscana è 1.127.

Gli attualmente positivi sono oggi 313, in lieve aumento (0,6%) rispetto a ieri. Aumentano da 10 a 12 anche i ricoverati in ospedale, di cui 3 sono in gravi condizioni in terapia intensiva (1 in più in 24 ore). Altre 301 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi e 717 (18 in più rispetto a ieri) sono in isolamento in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 468, Nord Ovest 182, Sud Est 67).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 3.223 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 546 a Prato (2 in più), 749 a Pistoia,

- 1.054 a Massa-Carrara (2 in più), 1.365 a Lucca, 936 a Pisa (3 in più), 479 a Livorno,

- 682 ad Arezzo, 429 a Siena, 404 a Grosseto.

Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 403 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 541 casi x100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143.

I 1.127 deceduti dall’inizio dell’epidemia così ripartiti: 414 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 172 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,2 x100.000 residenti contro il 58,0 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (88,3 x100.000), Firenze (40,9 x100.000) e Lucca (36,9 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).