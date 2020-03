Covid, è morta la nonna della ragazzina bullizzata

E' spirata all'ospedale di Livorno la donna di 79 anni la cui nipote adolescente fu offesa sui social perchè messa in quarantena insieme ai familiari

FORTE DEI MARMI — Si è purtroppo aggiornato il numero delle persone positive al tampone per il coronavirus che non sono sopravvissute in Toscana.

L'ultimo caso è una donna di 79 anni spirata oggi all'ospedale di Livorno dopo dieci giorni di ricovero. A darne notizia è stata l'amministrazione comunale con un post sul suo profilo Facebook che potete vedere qui sotto. La signora era la nonna della ragazzina di 16 anni che fu bullizzata sui social quando si sparse la voce che tutta la famiglia era stata messa in quarantena per la positività della nonna. L'episodio fu stigmatizzato dal sindaco Murzi con un altro post su Facebook.

Con il caso dell'anziana di Forte dei Marmi, salgono a 25 le persone positive al Covid decedute sul territorio regionale dall'inizio dell'emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati invece registrati in Toscana, oltre alla signora di Forte dei Marmi, altri sette decessi:

una donna di 69, Montopoli Valdarno;

un uomo di 87, Carrara

un uomo di 77, Lucca

un uomo di 82, Camaiore

un uomo di 72, Lucca

- un uomo di 83 anni di Livorno,

- un uomo di 88 anni di Ponte Buggianese.

Vedi qui sotto gli articoli collegati