Covid, i toscani che non ce l'hanno fatta

Dall'inizio dell'emergenza, l'elenco ufficiale dei deceduti della Regione comprende quattro donne e dieci uomini, tutti già gravemente ammalati

FIRENZE — A tre settimane dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la Toscana conta ufficialmente 14 vittime, persone anziane o molto anziane, già ammalate, che sono risultate positive al test per il Covid-19 e non sono sopravvissute. Vediamo l'elenco ufficiale trasmesso oggi dalla Regione Toscana, partendo dai casi di oggi e andando a ritroso fino al primo caso dell'8 Marzo:

- Donna di 79 anni residente a Firenze

- Donna di 96 anni residente a Mulazzo

- Donna di 94 anni residente a Livorno

- Uomo di 65 anni residente a Fivizzano (l'ex sindaco Paolo Grassi)

- Uomo di 88 anni residente a Poggibonsi

- Donna di 92 anni residente a Lucca

- Uomo di 93 anni residente a Pisa

- Uomo di 98 anni residente a Livorno

- Uomo di 70 anni residente ad Agliana

- Uomo di 81 anni residente a Castelnuovo Garfagnana

- Uomo di 84 anni residente a Villafranca Lunigiana

- Uomo di 87 residente a Mulazzo

- Uomo di 77 anni residente a Licciana Nardi

- Uomo di 79 anni residente a Pisa

Questo, come abbiamo precisato, è l'elenco ufficiale fornito dalla Regione, aggiornato con i dati progressivamente in arrivo dalle aziende sanitarie locali. Nelle prossime arriveranno ulteriori aggiornamenti con i dati di altre vittime: il sindaco di Quarrata oggi ha annunciato il decesso di un suo concittadino di 70 anni, positivo al covid-19 e spirato all'ospedale San Jacopo di Pistoia. In una residenza sanitaria assistita in provincia di Prato è invece spirata una donna che avrebbe compiuto cento anni fra pochi giorni e risultata anche lei positiva (vedi gli articoli in home page).

Segnaliamo che da oggi è cambiata la modalità con cui ciascuna Azienda sanitaria locale comunica ai mezzi di informazione (e quindi ai loro lettori e ascoltatori) i dati relativi alle vittime e ai nuovi contagi: la Asl Toscana centro continua a inviare un bollettino quotidiano nel tardo pomeriggio con il numero di casi positivi, l'età e il Comune di residenza. La Asl Toscana sud est invia invece dati aggiornati alla mezzanotte del giorno precedente e senza precisare il Comune di residenza dei contagiati. La Asl Toscana Nord Ovest da oggi non manda più bollettini, a fare testo per quella parte del territorio sarà il comunicato generale inviato ogni giorno, nel pomeriggio, dall'ufficio stampa della giunta regionale, che contiene dati solo su scala regionale e provinciale.

Se a questo aggiungete i post dei sindaci che informano di contagi e decessi quasi in tempo reale, potete farvi un'idea di quanto sia difficile fornire informazioni precise e verificate sulla diffusione del contagio anche per chi, come ToscanaMediaNews e tutti i siti del network QuiNews, si è sempre mosso con prudenza e il massimo rispetto della privacy delle persone e delle famiglie colpite dal coronavirus.