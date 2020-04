Covid, in Toscana 4.149 tamponi in un giorno

Il dato è stato anticipato su Facebook dal presidente della Regione Rossi: "E' il dato più alto dall'inizio dell'emergenza. Screening nelle rsa"

FIRENZE — In attesa del consueto bollettino giornaliero diffuso dalla Regione, il presidente Rossi ha anticipato alcuni dati relativi alla diffusione del contagio del coronavirus in Toscana ultime 24 ore. Il dato più rilevante è il numero di tamponi effettuati in un giorno 4.149, il più alto dall'inizio dell'emergenza, dovuto anche all'avvio dello screening a tappeto nelle case di riposo, dove si stanno registrando numeri elevati di positivi e decessi. A questo corrisponde un inevitabile incremento anche dei casi positivi, 406, con un maggior numero di persone messe in isolamento in via precauzionale.

"L’iniziativa di screening verso le Rsa, in particolare per tutelare anziani e disabili, comincia a dispiegarsi. Ieri sono stati effettuati 4149 tamponi, il dato più alto dall’inizio dell’emergenza. - ha scritto Rossi sul suo profilo Facebopok - Questo ci permette di individuare più contagiati, 406 in più rispetto a ieri l’altro, e di isolarli. Infatti crescono coloro che stanno in quarantena o in ricovero: ci sono ormai 20.000 persone in vario modo sotto controllo sanitario. I ricoveri in ospedale non aumentano e neppure l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Anche il numero dei morti al giorno è stazionario, compreso tra dieci e venti".

A breve pubblicheremo anche gli altri dati contenuti nel bollettino della Regione.