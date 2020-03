Toscana, l'inesorabile crescita del contagio Covid

Raddoppiano in 24 ore i guariti dal coronavirus in Toscana ma il ritmo di diffusione dell'epidemia resta invariato e contagiati e morti aumentano

FIRENZE — L'epidemia di Covid-19 non molla la presa: in Italia ieri è stato registrato un nuovo picco di contagiati, in Toscana la diffusione cresce a ritmo sostanzialmente invariato.

Vediamo la situazione generale sul territorio regionale e quella provincia per provincia.

Nella prima tabella qui sotto, realizzata da HT&T sulla base dei dati trasmessi ieri, 26 Marzo, dalla Regione alla Protezione civile nazionale, la situazione complessiva in Toscana dall'inizio dell'emergenza. In ogni colonna colori diversi evidenziano il numero totale dei positivi, delle persone ricoverate in ospedale, dei deceduti, dei ricoverati in terapia intensiva, dei guariti, delle persone in isolamento domiciliare

TOSCANA Positivi attuali, ricoverati con sintomi, deceduti, terapia intensiva, guariti, isolamento domiciliare

Nello schema qui sotto trovate gli stessi dati complessivi dell'emergenza in Toscana per esteso, con il numero grande che indica il totale e il numero piccolo il dato del 26 Marzo.

Qui sotto il confronto delle persone decedute complessivamente nelle dieci province toscane riportate nel bollettino quotidiano di ieri della Regione. Massa Carrara continua a detenere il primato delle vittime, 42 su una popolazione totale di circa 194mila abitanti, seguita dalla provincia di Firenze che ne ha 23, circa la metà, ma con una popolazione cinque volte superiore (circa 1 milione di abitanti).

TOSCANA Totale decessi nelle province

Nella tabella qui sotto ancora il confronto fra le province toscane sul numero di nuovi positivi al Covid-19 registrati nei bollettini del 26 Marzo delle Aziende sanitarie locali. La provincia che ne conta di più è quella di Lucca, 53 su una popolazione complessiva di di 391mila abitanti. Segue quella di Firenze con 45 casi ma su una popolazione residente che è il triplo di quella di Lucca. Terza la provincia di Massa con 26 nuovi positivi ma su una popolazione, come già detto, di circa 194mila abitanti. Il Covid sta quindi continuando a colpire molto di più nelle province della costa nord che nella Toscana centrale nonostante che quest'ultima sia molto più densamente abitata.

TOSCANA Nuovi positivi nelle province

Ed ecco qui sotto la tabella con il numero totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza, provincia per provincia. Quella che ne ha registrati di più è quella più popolata, Firenze. Seguono Lucca, Massa, Pisa e Livorno, le quattro province di competenza dell'Asl Toscana Nord Ovest.

TOSCANA Totale positivi nelle province

Qui sotto trovate gli stessi dati elaborati da HT&T su scala nazionale.

ITALIA Positivi attuali, ricoverati con sintomi, deceduti, terapia intensiva, guariti, isolamento domiciliare

Per finire, il raffronto dei dati sui positivi, i guariti e deceduti in Toscana il 25 e il 26 Marzo in Toscana.