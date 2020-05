Covid, in Italia solo 300 nuovi positivi in 24 ore

L'incremento giornaliero di nuovi casi non era mai stato così basso da fine febbraio. I nuovi decessi sono 92. Contagiati in tutto 230.158 italiani

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia si è registrato il numero più basso di nuovi contagi dalla fine di febbraio: solo 300 in un giorno. Non è l'unico dato significativo di oggi: anche i decessi, pur essendo 92 e dunque sempre molti, sono comunque scesi sotto la soglia del centinaio (i decessi totali sono 32.877 dall'inizio dell'epidemia): poco più di un terzo, 34, sono le vittime concentrate in Lombardia dopo che ieri la regione non aveva segnalato alcun decesso.

E' questa la fotografia scattata dai dati dell'ultimo aggiornamento della Protezione Civile a livello nazionale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il numero totale di persone che hanno contratto il virus ammonta a 230.158. Scende a 55.300, con una decrescita di 1.294 assistiti rispetto a ieri, anche il numero degli attualmente positivi.

Per quanto riguarda i ricoveri, continua la decrescita dei pazienti sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari degli ospedali italiani: tra gli attualmente positivi, 541 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 12 pazienti rispetto a ieri, 8.185 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 428 pazienti rispetto a ieri, mentre 46.574 persone, pari all’84 per cento degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 141.981, con un incremento di 1.502 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le singole regioni italiane, questa è la situazione degli attualmente positivi. In crescita solo di un positivo, unicamente la Valle d'Aosta (in neretto):

- Lombardia 25.215

- Piemonte 7.496

- Emilia Romagna 4.359

- Veneto 2.578

- Toscana 1.636

- Liguria 1.556

- Lazio 3.554

- Marche 1.662

- Campania 1.213

- Puglia 1.678

- Prov. autonoma di Trento 517

- Sicilia 1.433

- Friuli Venezia Giulia 386

- Abruzzo 1.046

- Prov. autonoma di Bolzano 184

- Umbria, 46

- Sardegna 231

- Valle d'Aosta 33 (+1)

- Calabria 264

- Molise 177

- Basilicata 36