Francesca Moi esce da MasterChef - VIDEO

Finita l'avventura su Sky della giovane cresciuta all'Elba che abita a Pisa. Parole di apprezzamento dagli chef Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri

MILANO — Dopo essere arrivata alla decima puntata della nona edizione di MasterChef Italia Francesca Moi, la ventinovenne nata in Sardegna, cresciuta all'Elba che abita a Pisa, è stata eliminata.

Nella puntata del celebre cooking show andata in onda ieri sera su Sky infatti Francesca ha commesso alcuni errori e ha dimenticato un passaggio nella preparazione di un piatto, situazione che l'ha penalizzata (vedi qui il video).

Successivamente per Francesca è arrivata l'eliminazione dal programma decretata dalla giuria degli chef. Dopo l'eliminazione Francesca, visibilmente commossa, ha ringraziato sia i colleghi concorrenti che la giuria per l'opportunità e gli insegnamenti ricevuti e successivamente ha detto di aver capito quale sia la sua strada.

Da parte degli chef Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri, nel salutare Francesca, sono arrivati molti apprezzamenti per lei, per il suo impegno e la sua passione e un invito a continuare e a migliorarsi, nonostante l'eliminazione dal programma. In particolare chef Barbieri ha detto a Francesce che questo per lei "è l'inizio di una lunga carriera". A dimostrazione della stima per Francesca, durante i saluti finali chef Cannavacciuolo ha preso in braccio Francesca sollevandola da terra (vedi qui il video).