Covid, nell'Empolese-Valdelsa la Toscana valuta la stretta

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

Il presidente Giani ha annunciato un'indagine epidemiologica dopo l'appello dei sindaci per l'esplosione di contagi e la saturazione dei posti letto

EMPOLI — Non si sa ancora se la Toscana resterà in zona "gialla" o se passerà a quella "arancione". Di certo c'è che, da più parti, arrivano allarmi sui posti che negli ospedali si stanno riempiendo con estrema velocità, come da Pisa e dall'Empolese Valdelsa (vedi articoli collegati) dove ieri i sindaci degli undici Comuni presenti nella zona hanno chiesto alla Regione di disporre misure più stringenti per mettere un freno ai contagi e alla progressiva saturazione dei posti letto negli ospedali.

Per questo oggi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è recato nella zona per un sopralluogo e dopo aver annunciato in mattinata altri 28 posti letto all'ospedale di San Miniato per "alleggerire la pressione sugli ospedali di Empoli e Fucecchio", si è recato a Empoli per incontrare gli stessi sindaci a cui ha garantito l'avvio di un'indagine epidemiologica nella zona in modo da raccogliere i dati necessari e emanare eventuali nuovi provvedimenti.

"I Sindaci dell’Empolese Valdelsa mi hanno fatto presente la loro volontà di adottare misure restrittive speciali visto l’incremento dei contagi - ha scritto Giani sul proprio profilo Facebook - Li ho incontrati poco fa ad Empoli garantendogli, come da ordinanza 96, il supporto della Regione nell’assunzione di provvedimenti restrittivi a scopo preventivo. Domani disporrò un’indagine epidemiologica sulla zona per valutare l’applicazione di misure più stringenti negli 11 comuni.Continuiamo a lavorare in squadra per salvaguardare la salute di tutti i toscani!".

Insomma, in attesa di eventuali nuove strette in arrivo da Roma (nel caso di passaggio a zona arancione dell'intera Toscana con ordinanza del Ministero della Salute), all'Empolese-Valdelsa potrebbe pensarci direttamente la Regione.