Covid, Rt sopra a 1 in tutte le regioni tranne 2

La Toscana è fra le cinque regioni con indice di trasmissibilità del contagio più elevato. Dati a confronto regione per regione

ROMA — Nel nuovo monitoraggio settimanale sulla pandemia in Italia diffuso dall'Istituto superiore di sanità (relativo al periodo dal 5 all'11 di Ottobre) si legge che il nuovo coronavirus continua a circolare in tutto il territorio nazionale e che le persone infettate che manifestano i sintomi del Covid-19 sono raddoppiate rispetto alla settimana precedente (vedi qui sotto l'articolo collegato). Quindi è cresciuto anche l'indice di trasmissibilità Rt, che per ragioni di calcolo statistico viene calcolato solo sui sintomatici. Nella settimana in esame sono solo due le regioni che non hanno superato il limite di Rt uguale a 1 (un contagiato infetta solo un'altra persone): Calabria e Molise. In tutte le altre il limite è stato superato e la Toscana è fra le prime cinque per Rt più elevato.

Ecco qui sotto i dati sulla diffusione dell'epidemia in tutte le regioni e province autunome dal 5 all'11 di Ottobre. Ricordiamo che i dati sui nuovi casi di Covid diagnosticati sono complessivi e comprendono sia gli asintomatici e che i sintomatici. L'indice Rt viene invece calcolato sui soli sintomatici.



Abruzzo: 474 nuovi casi diagnosticati - Rt 1,18

Basilicata: 70 nuovi casi - Rt 1

Calabria: 167 nuovi casi - Rt 0.94

Campania: 3.822 nuovi casi - Rt 1.19

Emilia Romagna: 1.655 nuovi casi - Rt 1,12

Friuli Venezia Giulia: 308 nuovi casi - Rt 1,24

Lazio: 2.126 nuovi casi - Rt 1,14

Liguria: 1.349 nuovi casi - Rt 1,02

Lombardia: 5.910 nuovi casi, Rt 1,15

Marche: 425 nuovi casi - Rt 1,14

Molise: 107 nuovi casi - Rt 0,83

Provincia autonoma di Bolzano: 429 nuovi casi - Rt 1,32

Provincia autonoma di Trento: 235 nuovi casi - Rt 1,15

Piemonte: 2.528 nuovi casi - Rt 1.39

Puglia: 1.382 nuovi casi - Rt 1,14

Sardegna: 557 nuovi casi - Rt 1,1

Sicilia: 1.378 nuovi casi - Rt 1,23

TOSCANA: 1.484 nuovi casi - Rt 1,28

Umbria: 664 nuovi casi - Rt 1,4

Valle d'Aosta: 139 nuovi casi - Rt 1,53

Veneto: 2.977 nuovi casi - Rt 1,15