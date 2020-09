I focolai in Italia salgono a 2.868, Rt a 0.95

Il nuovo rapporto dell'Iss registra un ulteriore peggioramento dell'epidemia. I nuovi focolai sono 832. Dodici regioni con Rt sopra 1

ROMA — L'epidemia di Covid-19 in Italia è in progressivo peggioramento da 8 settimane: il dato che sintetizza il rapporto dell'Iss relativo all'ultima settimana non mostra segnali di controtendenza con quelli delle settimane precedenti. I focolai in Italia, infatti, continuano a crescere: sono 832 quelli nuovi rispetto all'ultima rilevazione, per un totale di 2.868. Ne sono stati riscontrati in 102 su 107, praticamente tutte e il 76,1% è in famiglia anche se va evidenziato che aumentano livemente quelli nati in ambito ricreativo (6,3%).

L'età mediana dei nuovi contagiati si mantiene stabile a 41 anni.

"Dobbiamo registrare un aumento del numero di casi Covid nel nostro Paese per l'ottava settimana consecutiva, anche se l'indice Rt è intorno a 1 - ha detto il direttore generale prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza - Si sono verificati diversi focolai in tutto il Paese e gran parte di questi sono dovuti a transizione intradomiciliare o familiare".

L'indice Rt, calcolato sui casi sintomatici di Covid, è pari a 0,95 quindi meno di 1 anche se sopra la soglia di 1 ci sono lo stesso dodici regioni. Vediamo la situazione:

Toscana: 0.93

Trento: 1.24

Liguria: 1.31

Puglia: 1.06

Friuli-Venezia Giulia: 1.11

Calabria: 1.13

Sicilia: 1.2

Emilia-Romagna: 0.78

Campania: 1.1

Abruzzo: 1.1

Basilicata: 0.73

Marche: 0.99

Molise: 1.04

Bolzano: 1.28

Piemonte: 0.96

Sardegna: 0.77

Valle d’Aosta: 0.59

Umbria: 1.06

Veneto: 1.01

Lombardia: 0.75

Lazio: 0.85