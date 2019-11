Prof contro le Sardine, “se vi becco...”

Bufera sul post di un docente di Fiorenzuola, originario della Lunigiana, contro il movimento. I giovani in piazza anche a Firenze il 30 novembre

FIORENZUOLA — È intervenuto anche il ministro dell’istruzione Fioramonti, che oggi era in Toscana per inaugurare l’anno accademico a Siena, dopo che un docente di Fiorenzuola (Piacenza), Giancarlo Talamini Bisi, ha scritto su Facebook un post fortemente critico contro il movimento delle Sardine, che in queste settimane sta scendendo in piazza in concomitanza delle visite nelle città italiane del leader della Lega Matteo Salvini.

Nel post, poi cancellato, si legge: "Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata...".

Le sardine saranno in piazza anche a Firenze in occasione della cena annunciata al Tuscany Hall dal leader leghista il 30 novembre. Le adesioni sono già a quota undicimila persone. La manifestazione si terrà in piazza della Repubblica.