Al via il tampone fai da te pensato per i bimbi

E' il kit "Uffa!" che può essere fatto in autonomia senza bisogno di personale sanitario, e solo nel naso. La sperimentazione dell'ospedale Meyer

FIRENZE — Un tampone nasale per l'auto diagnosi del Covid-19 che può essere effettuato dai genitori al proprio bambino, in casa senza bisogno del medico. Si chiama “Uffa!” ed è stato inventato nel laboratorio di Immunologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e pensato per i pazienti più piccini.

Il kit è stato presentato ufficialmente questa mattina durante la visita del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani all'opsedale pediatrico dove è stata inaugurata la doppia entrata del pronto soccorso del Meyer anti-coronavirus (vedi articolo collegato).

Nel realizzare questo kit i ricercatori del Meyer hanno voluto perseguire un duplice obiettivo: limitare il tampone al solo naso, a tutto vantaggio del comfort dei pazienti (pensiamo, ad esempio, a un bambino piccolo che deve ripeterlo periodicamente) e fare in modo che potesse essere auto effettuato, senza l’impiego di personale sanitario, ma magari con l'aiuto dei genitori.

Lo studio “Uffa!”, approvato con parere del Comitato Etico Pediatrico Regionale è stato avviato il 6 ottobre 2020 e si è appena conclusa la prima fase.

L’idea è nata con l’intento iniziale di trovare un sistema efficiente, rapido e attendibile per testare gli operatori sanitari del Meyer e quindi, a cascata, proteggere i piccoli pazienti che loro assistono. Il kit “Uffa!” è semplicissimo da usare e completamente indolore: basta inserire il bastoncino con la punta di cotone prima in una narice e poi nell’altra, poi chiuderlo in una provetta che verrà successivamente analizzata.