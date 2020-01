Vento e mareggiate in Toscana, lunedì di allerta

Prolungato di ventiquattro ore il codice giallo per le raffiche di Grecale attese su tutto il territorio ad eccezione della Romagna-Toscana

FIRENZE — La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha prolungato a tutta la giornata di lunedì, fino a mezzanotte, l'allerta in codice giallo per il vento forte di Grecale atteso su tutto il territorio regionale. In un primo momento, infatti, l'allerta era stata diramata solo dalle 13 alla mezzanotte di domenica.

Il vento diventerà forte in serata e nel corso della notte. Esclusa dall'allerta solo la zona della Romagna-Toscana.