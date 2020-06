Ancora nubifragi, nuova allerta in Toscana

Nuovo codice giallo con piogge, possibili colpi di vento e grandinate. Attenzione alta in Lunigiana, a Massa, Carrara, Lucca e Pistoia

FIRENZE — Il maltempo non è finito e, dopo la perturbazione che ieri ha flagellato il nord ovest della Toscana seminando danni in particolare nelle zone montane, un nuovo fronte di temporali è in arrivo per le prossime ore. La sala operativa della protezione civile regionale ha, infatti, emesso un nuovo codice giallo dalle 8 alle 24 di domani.

Le zone interessate dall'allerta saranno di nuovo quelle nord occidentali, in particolare la Lunigiana doce sono attesi forti temporali soprattutto nel pomeriggio e in serata con possibili colpi di vento e grandinate.

Attenzione alta, ancora una volta, per i corsi d'acqua del cosiddetto reticolo idrico minore.