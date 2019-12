Sciolta l'associazione Il Forteto

Il commissario governativo della cooperativa, Jacopo Marzetti, ha reso noto che l'associazione è stata sciolta su decisione degli stessi soci

FIRENZE — E' stato Jacopo Marzetti, commissario della coop Il Forteto ad annunciare oggi lo scioglimento dell'associazione. Marzetti ha commentato "Spero che adesso parta la commissione parlamentare" perché "deve avere la forza di riconoscere le vittime che non sono rientrate nella sentenza per motivi procedurali". Inoltre Marzetti ha auspicato "uno stanziamento non solo economico per chi ha avuto la vita rovinata da questa vicenda" oltre asottolineare che i lavori parlamentari dovranno "riconoscere la responsabilità di chi ha coperto per 40 anni le violenze". Il commissario ha poi reso noto che entro la primavera sarà disposto il pagamento degli 820mila euro a favore delle vittime, come disposto dalla sentenza. Intanto è stata convocata per la settimana prossima la prima riunione, in terza convocazione, della commissione d'inchiesta parlamentare.

Il presidente dell'associazione Vittime del Forteto, Sergio Pietracito, ha commentato "Un grande risultato utile per allontanare gli adepti della setta dagli immobili". "Auspichiamo che venga rinnovato il mandato affinché possa portare a termine il suo lavoro. Ora si concentri sulla vendita degli immobili non legati all'attività produttiva".

Il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, Stefano Mugnai, ha commentato "Dopo lo scioglimento per decreto della Fondazione nel maggio scorso e con la cooperativa guidata oggi dal capace commissario governativo Jacopo Marzetti, possiamo finalmente affermare che il mostro a tre teste costruito dal condannato Rodolfo Fiesoli e dai suoi sodali in cui si declinava Il Forteto non esiste più. Oggi resta solo la parte sana della realtà produttiva, su cui ancora c’è da lavorare e per la quale auspichiamo che l’attuale commissario venga confermato. Ma il Mugello, e la Toscana tutta, oggi è un posto più sicuro". Mugnai nel 2012 era alla guida della prima commissione di inchiesta nel Consiglio regionale della Toscana. "Il nostro impegno per le vittime deve essere quello di conservare la memoria e continuare ad investigare cause, responsabilità e fiancheggiamenti che hanno reso possibile il perpetrarsi di decenni di orrori ai danni di minori affidati per mano giudiziaria all’interno dell’antro dell’Orco. Ma anche provvedere al pieno reinserimento nella società delle vittime. Oggi l’Orco è in cella. La comunità-setta è sciolta. La Fondazione che ne amplificava le distorsioni concettuali anche. Rimane l’azienda, una realtà ancora da sanificare in parte e da restituire al suo spessore di capacità e mercato tanto importante nella filiera agricola fiorentina e toscana. E’ il tempo del riscatto. Quello politico ci impegniamo a portarlo avanti noi, in seno alla Commissione parlamentare d’inchiesta il cui insediamento è per adesso convocato il prossimo 19 dicembre" ha concluso Mugnai.

"Lo scioglimento dell'associazione è un'ottima notizia, un colpo importante per la setta. Il lavoro da fare è ancora molto e ci auguriamo il governo voglia proseguire su questa strada" è quanto ha commentato il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. "La settimana prossima è stata convocata per la terza volta la prima riunione Commissione d'inchiesta parlamentare sul Forteto. Basta con i giochetti sulle poltrone: ci auguriamo che questa si parta davvero e si inizi a lavorare seriamente anche da questo capiremo le reali intenzioni della maggioranza" ha concluso.

Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega "Un significativo passo avanti, che ci auguriamo possa ulteriormente agevolare il delicato compito dell'attuale Commissario Marzetti. Come ex membro della seconda Commissione speciale ritengo che ogni pezzo via via smantellato, legato a quei drammatici anni, sia un passo avanti per rendere giustizia alle tante vittime di Fiesoli e compagni. Mi auguro che possa, poi, finalmente essere operativa anche la Commissione parlamentare che, colpevolmente, ancora non è stata attivata. Segnalo, infine che il senatore Matteo Salvini sarà presto al Forteto per un sopralluogo alla struttura, teatro di fatti davvero esecrabili".