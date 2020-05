Aperti per protesta i balneari della Versilia

Mobilitazione di tutti gli stabilimenti da Viareggio a Forte dei Marmi contro la mancata riapertura dal 4 maggio. Domani protestano anche negozi e bar

FIRENZE — Si annuncia un avvio di Fase 2 turbolento in Toscana. Dopo l'annunciata mobilitazione di Confcommercio con i titolari di negozi, bar e ristoranti pronti domani a tirare su i bandoni (ma senza far entrare i clienti), anche gli stabilimenti balneari della Versilia hanno fatto sapere che apriranno i battenti per protestare contro la mancata possibilità di ricominciare a lavorare dal 4 maggio, cioè a stagione già iniziata.

La mobilitazione è promossa dalle associazioni dei balneari della Versilia: per un'ora, domani, tutti gli stabilimenti da Viareggio al Forte dei Marmi apriranno anche se senza far entrare nessuno. Ci sarà. piuttosto, un unico rappresentante per stabilimento, da solo, in spiaggia e con la maglietta di salvataggio.

L'obiettivo della protesta è quello di sollecitare quanto prima la ripresa dell'attività paralizzata dall'emergenza Covid, nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza di clienti e operatori.