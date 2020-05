In Toscana 12 nuovi positivi ma i malati di Covid diminuscono ancora

Sala: «Ci sono Regioni che non vogliono i milanesi. Me ne ricorderò quando andrò in vacanza»

Lieve incremento dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore per un totale di 10.082 casi dall'inizio dell'emergenza. Ci sono altre sei vittime

FIRENZE — In Toscana sono 10.082 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. Questa la loro distribuzione nelle provice: 4 in quella di Firenze, 2 in quella di Prato, 2 nel pisano, 1 in ciascuna delle province di Massa, Lucca e Livorno, 1 nel grossetano.

I nuovi guariti sono 68, lo 0,9% in più rispetto a ieri. Il totale delle persone uscite dal tunnel Covid diventa 7.595: il 75,3% del totale degli infettati.

I test eseguiti hanno raggiunto quota 238.667, 3.871 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.792.

Si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne, con un’età media di 79,5 anni. Il totale delle vittime è 1.027.

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi al Covid sono oggi 1.460. In 24 ore sono diminuiti del 4,1%.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 3.456 i casi complessivi a oggi a Firenze (4 in più rispetto a ieri), 564 a Prato (2 in più),

- 673 a Pistoia, 1.045 a Massa Carrara (1 in più), 1.361 a Lucca (1 in più), 890 a Pisa (2 in più), 554 a Livorno (1 in più),

- 676 ad Arezzo, 438 a Siena, 425 a Grosseto (1 in più).

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 382 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 536 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 342. La più bassa Siena con 164.

Dei positivi, 1.297 sono in isolamento a casa. Altri 7.093 persone sono isolate perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.567, Nord Ovest 3.251, Sud Est 275).

I ricoverati in ospedale sono oggi 163, 16 in meno di ieri (-8,9%), di cui 31 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri).

È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive e dal 12 marzo 2020 per i ricoveri totali.

I nuovi decessi si sono verificati 4 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Siena. Sono 1.027 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 377 a Firenze, 46 a Prato, 79 a Pistoia, 143 a Massa Carrara, 135 a Lucca, 85 a Pisa, 58 a Livorno, 45 ad Arezzo, 30 a Siena, 21 a Grosseto; 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 27,5 x100.000 residenti contro il 54,6 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (73,4 x100.000), Firenze (37,3 x100.000) e Lucca (34,8 x100.000), il più basso a Grosseto (9,5 x100.000).