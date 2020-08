"Bonus Covid? L'ho preso e dato in beneficenza"

L'ex candidato sindaco del centrodestra a Palazzo Vecchio ha detto di aver chiesto i 600 euro per i professionisti in difficoltà

FIRENZE — La polemica sui bonus destinati dal Governo ai professionisti in difficoltà per l'emergenza Covid non risparmia la Toscana. Così, mentre in Consiglio Regionale il presidente dell'assemblea Eugenio Giani ha annunciato una lettera all'Inps per chiedere gli eventuali nomi di chi ha chiesto il beneficio, a Palazzo Vecchio il coordinatore del centrodestra ed ex sfidante di Dario Nardella alle ultime amministrative ha detto di aver chiesto e ottenuto il bonus spiegando di averlo fatto per "dimostrare che il governo stava sbagliando non dando soldi ad hoc per disabili e tossicodipendenti". La notizia è riportata oggi dai quotidiani locali.

Il bonus sarebbe stato chiesto da Bocci perché, ha detto, "si trattava di denari a pioggia, dati in maniera sbagliatissima, senza distinguere tra reddito e posizione di ciascuno. E allora pensai che potevo richiederli per donarli a chi ne aveva davvero bisogno. E così ho fatto".