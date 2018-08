Case vacanza, la beffa non risparmia la Toscana

E' una delle regioni con i casi più numerosi di affitti irregolari scoperti dalla guardia di finanza. Gli altri record in Puglia e Lazio

FIRENZE — Il dato che emerge dai controlli estivi che la guardia di finanza ha condotto a livello nazionale è scoraggiante: una casa vacanza su due è stata affittata in modo irregolare. Da metà giugno a oggi i finanzieri hanno svolto 22.271 controlli in tutta Italia, toccando località balneari, città d'arte e luoghi di villeggiatori. In media quasi 500 controlli al giorno.

A livello geografico, la maggiore concentrazione di irregolarità negli affitti delle case vacanza, è stata riscontrata in tre regioni e tra queste c'è la Toscana, complice probabilmente il fatto che si tratta di un territorio tra i più attrattivi a livello nazionale per la sua variegata offerta turistica, dal mare alla montagna al turismo culturale. Le altre regioni in cui si sono registrati i casi più numerosi di affitti irregolari di seconde e terze case sono Puglia e Lazio.

I controlli, che rispetto all'anno scorso sono raddoppiati, si concentrano in estate perché si tratta di un periodo particolarmente sensibile, spiega la guardia di finanza, in cui la libera concorrenza è maggiormente messa a dura prova.