Ceccardi firma il protocollo per l'informazione

ll sindacato dei giornalisti toscani ha sottoposto a tutti i candidati presidente alle regionali il documento con gli impegni per la libertà di stampa

FIRENZE — L'Associazione Stampa Toscana ha chiesto a tutti i candidati presidente alle prossime elezioni regionali di Settembre di fare propri gli impegni a favore della libertà di stampa e del giornalismo contenuti in un protocollo redatto dallo stesso sindacato dei giornalisti. Oggi a firmare il protocollo la candidata alla presidenza Regione Toscana per il Centrodestra Susanna Ceccardi.

"Ho accettato volentieri il vostro invito a sottoscrivere un protocollo che tutela il lavoro di tutti i giornalisti in Toscana", ha dichiarato Ceccardi che ha firmato nei locali dell'Associazione Stampa Toscana, insieme al presidente Sandro Bennucci, il protocollo che il sindacato dei giornalisti ha proposto a tutti i candidati governatori.

Il presidente Bennucci ha quindi illustrato i vari impegni che sono elencati nel protocollo, tra cui l'accordo con l'Anci per la promozione e la salvaguardia degli uffici stampa nei comuni. Infine è stata affrontata la questione del contratto dei giornalisti all'interno dell'Agenzia di informazione della giunta e dell'Ufficio del consiglio regionale. Anche Susanna Ceccardi, dopo Eugenio Giani che ha sottoscritto il protocollo Ast due giorni fa, ha preso l'impegno per salvaguardare i diritti e le legittime aspettativa di progressione di carriera e di stipendio anche all'interno della nuova cornice contrattuale.

L'Associazione Stampa Toscana ha ribadito la disponibilità a firmare il protocollo con tutti i candidati alla Presidenza della Toscana. Già fissate le firme per il 4 agosto con Irene Galletti, candidata per il Movimento 5 Stelle e per il 6 agosto con Tommaso Fattori, candidato per Toscana a Sinistra..