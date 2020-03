Centomila mascherine in arrivo nelle carceri

Il provvedimento annunciato dal ministero per consentire la ripresa dei colloqui tra detenuti e familiari dopo le rivolte avvenute anche in Toscana

FIRENZE — Il ministero della Giustizia ha annunciato l'arrivo delle mascherine per il contenimento del contagio da coronavirus nelle carceri di tutta Italia. "E' previsto oggi l'arrivo di 100mila mascherine per i penitenziari italiani: per garantire la tutela di tutti, chiunque a vario titolo entra in un istituto sarà munito di adeguati presidi sanitari", spiega lo stesso ministero che aggiunge anche: "Si continua a lavorare affinché le condizioni di tutti, operatori e detenuti, siano salvaguardate".

"L'approvvigionamento di presidi sanitari sarà utile per la più rapida ripresa dei colloqui dei detenuti con i propri familiari", spiega ancora il ministero.

L'annuncio arriva dopo ventiquattro ore che hanno fatto registrare proteste e rivolte in ventidue penitenziari italiani, causando anche delle vittime. Le proteste si sono avute anche in Toscana, negli istituti penitenziari a Prato, Firenze e Pisa.