Cielo terso e freddo, ancora allarme smog

Le condizioni di bel tempo senza pioggia e vento continuano ad alimentare anche in Toscana alti livelli di polveri sottili nell'aria

FIRENZE — Anche in Toscana le giornate continuano ad essere terse e fredde per l'alta pressione che staziona sull'Europa centrale da diversi giorni e che continua a comportare elevati livelli di polveri sottili nell'aria. Una situazione destinata, secondo le previsioni, a proseguire ancora la prossima settimana.

Da qui la decisione di alcuni comuni, come Calenzano, di prorogare le ordinanze per limitare le emissioni già scattate in diverse città toscane in cui si sono registrati sforamenti. La situazione resta critica nella piana fiorentina dove a Firenze, Prato e Pistoia nei giorni scorsi sono entrate in vigore le limitazioni che già hanno portato una pioggia, quella sì, di multe. Nella zona di Firenze le limitazioni al traffico con auto appartenenti a categorie vietate riguarda anche i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci e Bagno a Ripoli.

A imporre limiti al traffico per contrastare lo smog sono state anche Lucca e Viareggio.