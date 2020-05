Scuola, precari assunti a tempo determinato dal 1 Settembre

Sala: «Ci sono Regioni che non vogliono i milanesi. Me ne ricorderò quando andrò in vacanza»

FIRENZE — Sono 32.000 i posti messi a bando in Italia per il concorso straordinario varato per gli insegnanti precari con almeno tre anni di servizio. In Toscana, dove un docente su sei è precario, sono circa 2.500 le cattedre disponibili su un totale di circa 20.000 precari.

Nelle ultime ore è stata trovata l'intesa tra le forze di maggioranza, con la mediazione del premier Conte, per le modalità di espletamento: le prove scritte di selezione (un elaborato con quesiti a risposta aperta) si terranno dopo l'estate e i vincitori saranno assunti a partire dal Settembre 2021 con retrodatazione giuridica della nomina al Settembre 2020.

In attesa che le procedure concorsuali vengano portate a conclusione, per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-21, dal prossimo primo settembre saranno effettuate 32.000 assunzioni a tempo determinato, 2.500 in Toscana, riaprendo e scorrendo le graduatorie provinciali debitamente aggiornate.

Tutte le novità verranno inserite in un emendamento al Decreto scuola presentato al Senato. Il governo intende mettere la fiducia sulla votazione decreto.

In Toscana, come già detto, un insegnante su sei è precario e solo nell'anno scolastico 2019/2020 sono state 3.000 le supplenze nella sola provincia Firenze tra elementari, medie e superiori.

Numeri elevati che fanno capire l'entità dello scarto tra i posti messi a bando e le reali esigenze degli organici delle scuole, dove le richieste di insegnanti di sostegno sono in crescita e dove sarà necessario fare i conti con le misure di sicurezza per l'emergenza covid, come il distanziamento sociale e le lezioni a ingresso scaglionato, che richiedebbero un numero di docenti molto maggiore rispetto all'attuale.