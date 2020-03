Covid, 2.972 contagiati, 142 morti in Toscana

Coronavirus, al via i controlli con i droni per individuare assembramenti di persone a Genova

In 24 ore registrati 273 nuovi casi positivi al coronavirus e 13 nuove vittime. Le guarigioni salgono a 54. 251 persone ricoverate in terapia intensiva

FIRENZE — Sono 273 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e portano a 2.972 il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza.

Le persone decedute inserite nel report giornaliero della Regione sono 13 per un totale di 142 vittime (in fondo all'articolo trovate l'elenco dei deceduti inseriti nel bollettino di oggi). A queste se ne aggiungono altre ancora non trasmesse dalle Asl alla Regione, come i tre casi della provincia di Pistoia e i due dell'aretino, riportati negli articoli in home page. Il bilancio finale è quindi ancora più drammatico.

Salgono a 54 le guarigioni, 24 virali e 30 cliniche.

Le persone attualmente positive e quindi ancora in cura sono 2.776.

Per quanto riguarda i contagiati ricoverati in ospedale perchè affetti da sintomi importanti, ad oggi sono in totale 1.250, di cui 251 versano in condizioni critiche e si trovano in terapia intensiva.

Di 2.972 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza:

- 709 Firenze, 254 Pistoia, 178 Prato (totale Asl centro: 1.141),

- 436 Lucca, 330 Massa-Carrara, 317 Pisa, 179 Livorno (totale Asl nord ovest: 1.262 ),

- 147 Grosseto, 193 Siena, 229 Arezzo (totale sud est: 569).

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 17.868 tamponi, su 15.977 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 2.167 tamponi.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 10.893 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 5.920 nella Asl centro, 3.828 nella Asl nord ovest, 1.973 nella Asl sud est.

Questo è invece l'elenco delle 13 persone covid-positive e decedute che sono state inserite nel report della Regione Toscana di oggi.

- un uomo di 89 anni, Fivizzano;

- una donna di 97, Pontremoli;

- una donna di 80, Bagni di Lucca;

- un uomo di 85, Strada in Chianti;

- una donna di 78, Pistoia;

- un uomo di 84, Santa Croce (Pi);

- un uomo di 93, San Miniato (Pi);

- un uomo di 81 Carmignano;

- una donna di Pontassieve;

- una donna di 89, Firenze;

- un uomo di 95, Firenze;

- un uomo di 87, Quarrata;

- un uomo di 77, Torrita di Siena.