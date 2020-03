Coronavirus, cala il sipario nei teatri toscani

Molti gli spettacoli sospesi in tutta la regione dopo i provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento dell'emergenza coronavirus

FIRENZE — Irruzione del coronavirus anche nella stagione teatrale in Toscana. Dopo i provvedimenti adottati dal Governo per contenere il rischio della diffusione del coronavirus, molti teatri toscani hanno annunciato la sospensione degli spettacoli. A rendere inevitabile la decisione è l'impossibilità di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra gli spettatori.

Stop fino al 3 aprile nei teatri del circuito di Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Ad annunciarlo è stata la stessa fondazione.

Il Teatro Metastasio di Prato, in una nota, ha fatto sapere che "ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020, essendo evidentemente di assoluta inapplicabilità la possibilità di consentire ai luoghi di rappresentazione teatrale il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività previste nei nostri spazi, Teatri Metastasio, Fabbricone, Fabbrichino e Magnolfi".

Anche il Teatro Politeama Pratese ha annunciato la sospensione temporanea della stagione. In una nota, il teatro spiega di essere "costretto a sospendere tutte le attività legate a manifestazioni, eventi e spettacoli, sia pubblici che privati, che comportino affollamento di persone, tale da non consentire il rispetto di una adeguata distanza di sicurezza". Questi gli spettacoli rinviati a data da destinarsi: 7/8 marzo “Can Can Orfeo all’inferno”, 14 marzo “Si fa co icchè s’ha” Aristomanfani,19 marzo Concerto Camerata Strumentale Città di Prato, 20 marzo “Destinati all’estinzione” Angelo Pintus, 21/22 marzo “Recital” di Gianfranco Jannuzzo, 26/27/28/29 marzo “Ad un certo momento l’inferno” Pagliette del Buzzi, 2 aprile Concerto Camerata Strumentale Città di Prato.

In una nota pubblicata sul profilo Facebook del Teatro del Giglio di Lucca si legge che "tutti gli spettacoli previsti al Teatro del Giglio e al Teatro San Girolamo sono sospesi da oggi e fino a venerdì 3 aprile 2020 compreso".

Spettacoli sospesi anche a Siena fino al 3 aprile.