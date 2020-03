Coronavirus, una guida per i turisti in Toscana

Online un kit informativo in sei lingue predisposto dalla Regione per informare e aggiornare chi ha in programma un viaggio

FIRENZE — Dopo l'allarme lanciato dalle categorie economiche per l'esplosione di disdette da parte di chi aveva in programma un viaggio in Toscana, la Regione ha deciso di correre ai ripari creando una guida apposita per aggiornare i turisti. Si tratta di un kit informativo in sei lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo con informazioni precise, corrette e aggiornate.

La guida è stata preparata dall’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica dopo la riunione con le categorie economiche e l’assessore a turismo e attività produttive Stefano Ciuoffo e sarà presente sul sito della Regione, di Toscana Promozione e VisitTuscany.com.

La guida, in forma di FAQ, racchiude le cose più importanti da sapere e tutte le domande più comuni che si può porre una persona prima di venire in Toscana per un viaggio di lavoro o di vacanza, cercando di sfatare certe idee che potrebbero essere nate all’estero generalizzando tra tutte le regioni italiane. La prima è se “Una vacanza in Toscana comporta dei rischi?” alla quale viene risposto che “Attualmente” la nostra regione “non è classificata come area a rischio”, per poi spiegare, ad esempio, che i musei e tutti i luoghi di interesse regionali laici e religiosi sono aperti e visitabili; che porti, stazioni ferroviarie, strade e aeroporti sono tutti aperti senza limitazioni e anzi, a partire dal 7 febbraio, Toscana Aeroporti effettua controlli di misurazione della temperatura corporea a tutti i passeggeri in arrivo per una maggiore tranquillità. Oltre naturalmente alle informazioni san itarie sull’influenza da coronavirus con le precauzioni che il sistema sanitario toscano ha preso per proteggere residenti ed ospiti e i comportamenti da adottare per evitarne l’eventuale contagio (come il lavarsi spesso le mani e non toccarsi occhi, naso e bocca) e quelli in caso di sintomi con i numeri telefonici da contattare.