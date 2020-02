Covid-19, lo Spallanzani elogia il modello toscano

Il direttore dell'Istituto Giuseppe Ippolito ha lodato l'autoisolamento della comunità cinese a Prato e il protocollo toscano per limitare il contagio

FIRENZE — La Toscana è stata elogiata dal direttore scientifico dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito per le azioni adottate nel contenimento del contagio da coronavirus già prima dell'insorgere dei primi casi (sei al momento, di cui due validati dall'Istituto Superiore di Sanità e uno guarito), grazie anche alla collaborazione della comunità cinese di Prato.

"Come ha detto il presidente della Toscana, in questi giorni la partecipazione della comunità cinese in tutta Italia è stata esemplare - ha detto il direttore dello Spallanzani - Prato è una città che ha una percentuale di cinesi alta, probabilmente ha un numero pari a quelli di Roma e Milano ma concentrati in un'area limitata. Il meccanismo di autoisolamento e di controllo domiciliare ha funzionato perfettamente". Ippolito ha anche ricordato che si tratta di una città "che in precedenza per altri casi di malattie tra cinesi aveva applicato questo protocollo che ha funzionato".