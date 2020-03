"Il Governo aiuti anche tv locali e testate web"

L'Associazione Stampa Toscana rilancia l'appello della FNSI per estendere all'informazione locale i sostegni alle imprese per l'emergenza Covid

FIRENZE — Mentre si aspetta il decreto da 25 miliardi di euro del Governo con le misure straordinarie di aiuto alle famiglie e alle imprese per far fronte all'emergenza (economica oltre che sanitaria) causata dal Covid-19, l'Associazione della Stampa Toscana si unisce all'appello lanciato a livello nazionale dalla Federazione della Stampa Italiana per chiedere che anche l'informazione radiotelevisiva e le testate online locali siano incluse tra i destinatari dei sostegni. "Esattamente come giornali, tv nazionali e siti web, le emittenti locali stanno svolgendo un ruolo importante nella corretta informazione delle comunità di riferimento sull’emergenza sanitaria in corso", spiega un comunicato della FNSI.

A sottoscrivere l'appello sono il presidente del sindacato toscano della stampa Sandro Bennucci e il Consiglio direttivo dell'Ast. Un appello, si legge in una nota, rivolto anche alla Regione Toscana a cui il sindacato chiede "un aiuto immediato sia per la realtà radiotelevisiva, sia per le testate online. Il mondo dell'editoria locale, nella nostra regione, in questo momento sta lavorando bene, fornendo un'informazione puntuale, ma soffre per la forte riduzione delle entrate pubblicitarie. L'intervento regionale potrebbe essere ad integrazione, oppure sostitutivo per quelle aziende che non dovessero rientrare nell'eventuale provvedimento statale". Oltretutto, si legge nella stessa nota, "la Regione Toscana, fra l'altro, avrà davanti tre mesi in più di attività amministrativa, grazie allo slittamento delle elezioni previsto dal Governo, quindi disporrà di tempi sufficienti per poter mettere a punto, rapidamente, la provvidenza richiesta".