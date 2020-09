Covid, altri 110 toscani positivi, un paziente è morto

Restano a tre cifre i nuovi contagi da coronavirus in Toscana. L'età media dei nuovi positivi è di 42 anni. E' morto un anziano di Massa Carrara

FIRENZE — Non si arresta il contagio in Toscana, anche nelle ultime 24 ore sono stati 110 i nuovi casi di Covid-19, in calo in confronto a ieri che erano stati 139. Dei nuovi casi 61 sono contatti di positivi e altri 49 sono stati identificati da attività di screening. Dopo i tre decessi registrati ieri oggi è morto un altro paziente a Massa Carrara, un anziano di 88 anni.

L'età media dei 110 casi odierni è di 42 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 38% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico e il 20% pauci-sintomatico. Quattro casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I nuovi positivi sono stati diagnosticati attraverso 6.953 tamponi eseguiti tra ieri oggi, in totale i testi arrivano a quota 716.112.

In Toscana dall’inizio dell’emergenza diventano pertanto 14.465 i casi di positività al coronavirus accertati. Di questi, 9.981 sono comunque persone già guarite mentre 1.157 sono stati i deceduti. Nelle ultime 24 ore sono guariti 43 malati.

I toscani attualmente positivi sono al momento 3.327. Di questi 108 sono però ricoverati in ospedale nei reparti Covid, tre in meno in rispetto a ieri: ventiquattro di questi si trovano in terapia intensiva. Gli altri sono in quarantena a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono addirittura asintomatici. Sono invece 3.219 le persone malate isolate a casa perché non hanno sintomi o lievi.

Altre 6.342 persone (aumentate di 442 unità nelle ultime ventiquattro, più 7,5%) sono isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 2.095, Nord Ovest 3.395, Sud Est 852).

In base alla provincia di residenza o domicilio da febbraio ad oggi sono:

- 4.210 i casi segnalati a Firenze (42 in più rispetto a ieri), 855 a Prato (9 in più), 1.009 a Pistoia (5 in più),

- 1.519 a Massa (12 in più), 1.788 a Lucca (4 in più), 1.492 a Pisa (14 in più), 709 a Livorno (5 in più),

- 1.136 ad Arezzo (10 in più), 606 a Siena (4 in più), 595 a Grosseto (5 in più).

Sono 546 i casi positivi notificati in Toscana di residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 388 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 507 per 100 mia, dato di ieri).

I deceduti, con l’anziano di 88 anni di Massa Carrara venuto meno, raggiungono quota 1.157, così ripartiti in base alla provincia di notifica: 419 a Firenze, 54 a Prato, 81 a Pistoia, 178 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 94 a Pisa, 65 a Livorno, 51 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto ed 8 decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è di 31 per 100 mila residenti contro 59,3 per 100 mila della media italiana. La Toscana è undicesima.