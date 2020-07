L'epidemia di Covid in Bangladesh, Perù e Albania

Sono i tre Paesi da cui sono arrivate in Toscana le persone che hanno innescato gran parte dei nuovi focolai di contagio sul territorio regionale

FIRENZE — Nell'ultima settimana la maggioranza dei nuovi focolai di Covid registrati in Toscana sono di importazione, ovvero riguardano persone straniere che sono arrivate in Toscana con l'infezione e l'hanno trasmessa e parenti e altri contatti stretti.



Gran parte di queste persone provengono dall'Albania, dal Perù e dal Bangladesh. Ma come sta andando l'epidemia di Covid in Perù, Bangladesh e Albania?

Perù: lo stato sudamericano al momento è il sesto più colpito al mondo in quanto a contagiati (l'Italia dopo essere stata anche la prima nel mondo, ora è 14esima). Hanno più positivi del Perù solo Stati Uniti, Brasile, India, Russia e Sudafrica. Il Perù conta poco meno di 33 milioni di abitanti (l'Italia ne ha 60) e ha avuto, a oggi, 353mila casi di persone positive al virus (in Italia sono 244mila). I morti sono stati 13187, in Italia 35045. In Perù il contagio ha iniziato a salire tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Il maggior incremento di positivi in 24 ore c'è stato il 31 maggio (8005). Maggior numero di morti in un giorno l'11 giugno (206). In Italia il giorno con più contagi (6553) è stato il 21 marzo, quello con più morti (917) il 27 marzo.

Bangladesh: è uno stato dell'Asia e conta 164 milioni di abitanti. A oggi conta circa 207mila casi di persone positive al coronavirus. I morti sono stati pochissimi rispetto all'Italia, 2668. I casi hanno iniziato a crescere verso la fine di maggio (picco giornaliero 4019 il 2 luglio). Nell'ultima settimana si sono attestati tra 2500 e 3000 nuovi positivi al giorno.

Albania: fra i tre è lo stato più piccolo, solo 2,8 milioni di abitanti (la sola Toscana ne ha 3,7). I casi in totale sono 4090 e i morti 112. Il massimo incremento si è avuto il 13 luglio (117 nuovi positivi), i morti sono stati al massimo 4 in un giorno, ed è successo diversi giorni. Il contagio in questo paese è in crescita in queste settimane, come si evince dal picco avuto appena una settimana fa.

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha chiesto al governo i dati sui passeggeri in arrivo da zone a rischi, minacciando il blocco dei voli. Sempre Rossi nei giorni scorsi ha incontrato i consoli di Perù, Albania e Bangladesh chiedendo loro e alle loro comunità la massima consapevolezza e vigilanza sui potenziali rischi sanitari legati alla diffusione del contagio. La Regione ha attivato una collaborazione con i consolati per informare con precisione e pertinenza chi arriva in Italia dai Paesi al di fuori dell'Unione Europea sulle misure di contrasto della pandemia.