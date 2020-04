Covid, in Italia superati i 200.000 contagiati

Dall'inizio dell'epidemia hanno contratto il coronavirus 201.505 italiani. Diminuiscono ancora i malati ma in 24 ore ci sono stati 382 decessi

FIRENZE — Le ultime 24 ore, sul fronte dell'epidemia di Covid-19, hanno fatto registrare una nuova impennata di morti legati al virus: dopo che per due giorni, infatti, i decessi si erano mantenuti sotto la soglia dei 300, oggi sono risaliti a 382 portando così il totale a 27.359.

Da ieri è salito inoltre sopra la soglia dei 200.000 il numero dei contagiati in Italia che per l'esattezza sono 201.505 con un incremento di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri.

In calo anche oggi, in linea con l'andamento registrato anche nei giorni scorsi, i pazienti in terapia intensiva: 1.863, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. Ancora in diminuzione anche le persone ricoverate con sintomi: 19.723, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri. In isolamento domiciliare c'è il 79 per cento degli attualmente positivi, cioè 83.619 persone.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri.

Vediamo il dettaglio dei casi positivi al coronavirus nelle singole regioni:

- Lombardia 35.744

- Piemonte 15.506 i

- Emilia Romagna 12.003

- Veneto 8.601

- Toscana 5.896

- Liguria 3.571

- Lazio 4.562

- Marche 3.334

- Campania 2.802

- Puglia 2.919

- Provincia autonoma di Trento 1.565

- Sicilia 2.143 i

- Friuli Venezia Giulia 1.239

- Abruzzo 1.990

- Provincia autonoma di Bolzano 910

- Umbria 275

- Sardegna 772

- Valle d'Aosta 209

- Calabria 764

- Basilicata 205

- Molise 195

