Covid, in Toscana zero nuovi contagi il 30 Maggio

Secondo l'Osservatorio nazionale sulla salute la Toscana sarà la terzultima regione a registrare lo stop al contagio. Dopo di lei solo altre 2 regioni

FIRENZE — Ancora sei settimane: è questo il tempo minimo che dovrà trascorrere perché in Toscana non venga registrato in un giorno nemmeno un nuovo caso positivo di Covid-19.

Ad affermarlo è l'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni che, analizzando l'andamento dei nuovi casi nel tempo anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti e alle attività produttive disposte dal governo, ha elaborato una tabella di date entro le quali non è verosimile che, nelle varie regioni, si raggiunga l'azzeramento dei nuovi contagiati dal coronavirus.

Nel caso della Toscana la data ipotizzata è appunto il 30 Maggio. Secondo le proiezioni dell'Osservatorio, soltanto Lombardia e Marche dovrebbero raggiungere l'obiettivo ancora più tardi mentre tutte le altre regioni potrebbero farcela prima.

L'analisi inoltre non tiene conto di eventuali, futuri allentamenti delle misure anti-contagio che potrebbero posticipare tutte le date previste.

Ma vediamo i dettagli.

Le prime regioni a raggiungere l'obiettivo zero nuovi contagi saranno, secondo lo studio dell'Osservatorio, l'Umbria e la Basilicata il 21 Aprile. Seguiranno il Molise il 26 Aprile e la Sardegna e la Sicilia rispettivamente il 29 e 30 dello stesso mese.

Le regioni che secondo l'Osservatorio arriveranno per ultime al giorno fatidico saranno invece la Lombardia (28 giugno) e le Marche (27 giugno). Il Veneto e il Piemonte raggiungeranno probabilmente i contagi zero dieci giorni prima della Toscana, il 21 Maggio, e l'Emilia Romagna il giorno prima il 29.

Nell'insieme comunque le proiezioni evidenziano che l'epidemia sta riducendosi con estrema lentezza.

"Pertanto questi dati suggeriscono che il passaggio alla cosiddetta fase 2 dovrebbe avvenire in maniera graduale e con tempi diversi da regione a regione - si legge in una nota dell'Osservatorio - Una eccessiva anticipazione della fine delle restrizioni, con m alta probabilità, potrebbe riportare indietro le lancette della pandemia e vanificare gli sforzi e i sacrifici sin ora effettuati".

Qui sotto lo schema con le proiezioni dell'Osservatorio per tutte le regioni. I dati relativi ai positivi e ai decessi sono aggiornati al 17 Aprile.