Covid, positivi altri 15 toscani, due i decessi

Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è 10.062 mentre il totale dei contagiati attualmente in cura è 1.700. Guarite 79 persone in 24 ore

FIRENZE — Sono 15 i nuovi casi positivi di Covid-19 registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, di questi 5 provengono dalla campagna sierologica messa in campo dalla Regione Toscana. In totale i toscani contagiati dall'inizio dell'epidemia salgono a 10.062.

Su 35 nuovi positivi, 11 sono stati riscontrati nell’Asl centro, 4 nella Asl nord ovest, 0 nella Asl sud est.

I test eseguiti hanno raggiunto quota 229.135, 3.089 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.698.

In 24 ore ci sono anche 79 guarigioni in più che portano il totale a 7.349. I guariti sono il 73% dei contagiati dall'inizio dell'emergenza.

Si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna residenti nel fiorentino, con un’età media di 83 anni. Il totale delle vittime sale 1.013.

Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all’andamento dell’epidemia in Toscana.

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi in cura sono oggi 1.700

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 3.451 i casi complessivi ad oggi a Firenze (6 in più rispetto a ieri), 562 a Prato (2 in più), 671 a Pistoia (3 in più),

- 1.044 a Massa Carrara, 1.360 a Lucca (3 in più), 886 a Pisa (1 in più), 551 a Livorno,

- 676 ad Arezzo, 437 a Siena, 423 a Grosseto.

La Toscana si conferma al 10mo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 380x 100.000, dato di ieri).

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 380 x100.000, dato di ieri).

Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 536 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 341, la più bassa Siena con 164.

Complessivamente sono 1.514 le persone contagiate in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 55 in 24 ore). Sono 7.730 (meno 89 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.803, Nord Ovest 3.627, Sud Est 300).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 186, di cui 38 in terapia intensiva.

È il punto più basso dal 9 di marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 12 di marzo 2020 per i ricoveri totali.