Venti di crisi, più credito per le imprese

Altri 50 milioni di euro a disposizione delle piccole e medie imprese della Toscana nell'ambito del Patto per la Toscana di Regione e Confesercenti

FIRENZE — Ai 60 milioni di euro del patto per lo Sviluppo della Toscana sottoscritto lo scorso luglio in Regione, si aggiungono altri 50 milioni stanziati da Italia Comfidi e Confesercenti Toscana. La misura, illustrata a Firenze nella sede della presidenza regionale serve a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese toscane con una copertura del finanziamento fino all'80 per cento e con costi di garanzia molto bassi.

Obiettivo della nuova misura, in linea con il patto per lo sviluppo che attraverso Garanzia Toscana coinvolge 15 realtà del mondo sociale ed economico, è rilanciare gli investimenti pubblici e privati per garantire crescita, occupazione, ecocompatibilità e mettere al sicuro le pmi dai venti di crisi che aleggiano sui mercati.

Da luglio la Regione ha già stanziato 40 milioni di quelli previsti dalle tre linee di azione di Garanzia Toscana.