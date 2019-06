Arriva il giorno più caldo dell'anno

Domani allerta massima, in poche ore si passa da 24 gradi a circa 40. I consigli di Asl e i rischi che corriamo noi e anche gli amici a quattro zampe

FIRENZE — Alto rischio in tutta la Toscana per le ondate di calore nella giornata di domani, giovedì 27 giugno.

Nonostante l'estate sia iniziata da pochissimi giorni, e dopo uno dei maggio più freddi degli ultimi 50 anni, domani rischia di essere il giorno più caldo del 2019.

Le temperature massime percepite sfioreranno i 40 gradi. Dalle 8 del mattino quando si registreranno 24 gradi si passerà a 38 gradi intorno alle 14. Un'escursione termica di 14 gradi in poche ore.

L'allerta è molto alta, ed è stata emessa dalla Protezione Civile. L’Azienda Usl ha predisposto una serie di interventi anche a livello territoriale per garantire percorsi assistenziali a carattere straordinario.

“I prossimi giorni saranno considerati ad alto rischio per le ondate di calore. In particolare domani verrà raggiunto il picco passando dal livello 2 con codice arancione di oggi al livello 3 con codice rosso e temperature fino a 38 gradi - ha detto Federico Gelli, direttore coordinamento maxiemergenze ed eventi straordinari dell’Azienda Usl Tc - Alla luce di questi bollettini l’Azienda ha già attivato le proprie strutture a partire dalle Centrali Operative 118, oltre ai dipartimenti di emergenza ed area critica e della rete sanitaria territoriale. L’obiettivo è quello di garantire la massima operatività dei servizi e l’assistenza ai cittadini, in particolare a coloro che sono in maggiore difficoltà e in condizioni di fragilità.”

“L’attenzione sul territorio è rivolta ai pazienti anziani più complessi, perché cronici (diabete, scompenso cardiaco, Bpco), affetti da patologie di medio o lungo termine e cronici terminali. Questi pazienti - ha spiegato Daniele Mannelli, direttore della rete sanitaria territoriale - anche in casi di emergenza caldo, vengono curati a domicilio o con accessi programmati in ambulatorio per evitare ricorsi impropri ai pronto soccorsi”.

Nonostante le elevate temperature rilevate già nella giornata di ieri non si registra un aumento degli accessi nei pronto soccorso aziendali dove da tempo è attivo un monitoraggio giornaliero finalizzato ad intervenire in caso di allerta garantendo disponibilità di ricoveri compreso se necessario anche l’incremento di personale.

I consigli ed i suggerimenti dei professionisti sanitari

Cosa devono fare gli anziani

I consigli per gli anziani del direttore di geriatria dell’ospedale San Jacopo, Carlo Adriano Biagini, danno indicazioni sull’assunzione di liquidi e invitano a non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata (in particolare dalle 11 alle 17). Bere molto è il consiglio più volte ripetuto soprattutto per gli anziani non autosufficienti con decadimento cognitivo, che sentono meno il bisogno di bere e possono stare anche diverse ore senza assumere liquidi. Sul fatto di rimanere in casa nelle ore più calde del giorno, sottolinea Biagini “questo non significa che bisogna stare completamente fermi. Muoversi è importante ma va fatto nelle ore più fresche”. I consigli poi riguardano anche l’abbigliamento: vestiti leggeri, bianchi preferibilmente, di lino e di cotone e non sintetici. E sull’alimentazione, frutta e verdura, veri e propri integratori naturali. Nelle uscite, ricordarsi di indossare sempre il cappello.

Consigli per i bambini

I neonati ed i bambini fino ai 4 anni di età sono da considerarsi soggetti a rischio, sensibili agli effetti delle alte temperature e non autonomi sia nella gestione dell’ambiente che li circonda sia nel procurarsi liquidi a sufficienza. Pertanto Rino Agostiniani, direttore area pediatria e neonatologia, spiega che per tutelare la salute dei bambini, in caso di grande caldo, è importante ricordare di tenerli in un ambiente fresco e seguire alcuni utili consigli. Oltre a sollecitarli a bere abbondantemente (un bicchiere ogni ora), è consigliato preparare cibi freschi e leggeri (frutta e verdura) che contengono un'alta percentuale di liquidi e sali minerali. Inoltre è preferibile farli uscire nelle prime ore del mattino e la sera e farli giocare nei boschi o nei parchi dove le temperature sono più sopportabili ed i valori di ozono più bassi, oltre ad evitare l'esposizione diretta al sole, utilizzando sempre vestiti in tessuti naturali leggeri, copricapi e crema solare. In caso di dubbi è importante rivolgersi al pediatra di famiglia che resta sempre un punto di riferimento per tutelare la salute dei più piccoli.

Consigli per gli amici a 4 zampe

In questi giorni d’afa a soffrire non sono soltanto le persone ma anche gli animali pertanto Stefano Cantini, direttore sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, indica alcuni semplici accorgimenti per prevenire i danni da caldo. Tra i principali quello di garantire sempre la disponibilità di acqua fresca nella ciotola ed evitare di lasciare gli animali dentro l’auto anche per poco tempo, rischiando di sottoporli ad un improvviso colpo di calore, mentre è fondamentale assicurare un luogo ombreggiato e ventilato . Inoltre da evitare passeggiate nelle ore più calde della giornata per scongiurare anche il rischio di scottare le zampe sull’asfalto. L’estate è anche il periodo dei parassiti e quindi è indispensabile consultare il veterinario per trattamenti preventivi antiparassitari per prevenire le punture dei flebotomi che possono trasmettere la leishmaniosi oltreché una corretta prevenzione per la filariosi, grave parassitosi veicolata dalle zanzare.